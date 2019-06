“Questa è l’estate azzurra del basket”: Beppe Bergomi, come tutti gli appassionati della palla a spicchi, sa bene che sui canali di Sky Sport gli appuntamenti con il basket non terminano mai in questa estate che vedrà entrambe le nostre nazionali maggiori impegnate in due grandi appuntamenti. Scenderanno sul parquet prima le ragazze di coach Marco Crespi, già nel pieno della preparazione e che dal 27 giugno al 7 luglio sfideranno le migliori squadre europee nella competizione continentale in Serbia e Lettonia. Dopo la delusione di due anni fa – subita proprio per mano della Lettonia - Cecilia Zandalasini è pronta a guidare l’Italbasket femminile nelle sfide iniziali del girone contro Turchia, Ungheria e Slovenia, con la speranza di andare avanti e lottare anche nella fase a eliminazione diretta. I tre appuntamenti da non perdere con le partite dell’Italbasket femminile sono:

Giovedì 27 giugno: ITALIA-Turchia, ore 18.30

Venerdì 28 giugno: ITALIA-Ungheria, ore 18.30

Domenica 30 giugno: ITALIA-Slovenia, ore 18.30

La prima settimana di luglio poi sarà quella delle sfide in cui non si potrà più sbagliare, con la speranza che le azzurre possano recitare anche in quel caso da protagoniste. A fine agosto invece scenderà sul parquet la nazionale maschile, che partirà per il ritiro il prossimo 22 luglio e dopo 40 giorni di preparazione sarà impegnata a Foshan, in Cina, in un girone in cui sarà fondamentale arrivare nelle prime due posizioni per accedere alla fase successiva. Dal 31 agosto al 15 settembre, un appuntamento da non perdere con le squadre e i giocatori più forti al mondo, con l’Italia pronta ad affrontare le prime tre sfide contro Filippine, Angola e Serbia – di seguito gli orari italiani con gli appuntamenti da non perdere:

- 31 agosto: ITALIA – Filippine, ore 13.30

- 2 settembre: ITALIA – Angola, ore 9.30

- 4 settembre: ITALIA – Serbia, ore 13.30

Anche per i ragazzi di Meo Sacchetti la speranza è che queste tre partite siano soltanto l’antipasto di una cavalcata molto più lunga e appassionante. Dopo 13 anni d’astinenza, l’Italbasket vuole lasciare il segno in un mondiale tutto da seguire sui canali Sky Sport, che proporrà in esclusiva tutte le gare degli europei di basket femminili e quelle dei mondiali maschili. La casa della pallacanestro azzurra vi aspetta, per non farvi perdere nulla in un'estate da vivere sotto canestro.