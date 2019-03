Mondiali basket, il sorteggio Cina 2019: Italia con Serbia, Angola e Filippine

Mondiali 2019, tutti i gruppi



GRUPPO A: CINA, VENEZUELA, POLONIA, COSTA D'AVORIO

GRUPPO B: ARGENTINA, RUSSIA, COREA, NIGERIA

GRUPPO C: SPAGNA, PORTORICO, IRAN, TUNISIA

GRUPPO D: SERBIA, ITALIA, FILIPPINE, ANGOLA

GRUPPO E: USA, TURCHIA, REP. CECA, GIAPPONE

GRUPPO F: GRECIA, BRASILE, MONTENEGRO, NUOVA ZELANDA

GRUPPO G: FRANCIA, REP. DOMINICANA, GERMANIA, GIORDANIA

GRUPPO H: LITUANIA, AUSTRALIA, CANADA, SENEGAL

Mondiali basket 2019, la formula e il calendario

Il primo Mondiale allargato a 32 squadre vedrà nella prima fase, in programma dal 31 agosto al 5 settembre, otto gironi di qualificazione (A, B, C, D, E, F, G, H) da quattro squadre, in cui le prime due si qualificano per la seconda fase (6-9 settembre), mentre le ultime giocheranno la fase classificatoria 17-32. I gruppi si mescoleranno così: A-B, C-D, E-F, G-H, con le formazioni che si porteranno dietro i risultati già acquisti e sfideranno le due nazionali finora non incontrate. L'Italia, in caso di passaggio del turno, pescherà le prime due del girone C con Spagna, Portorico, Iran e Tunisia. A questo punto le prime 2 di ogni girone (I, J, K, L) si qualificano per i quarti, mentre le altre disputeranno la fase classificatoria 9-16. La fase finale a eliminazione diretta (10-15 settembre) toccherà il suo apice a Pechino, sede delle finali e delle due semifinali. Si giocherà infine una fase classificatoria 5-8, utile anche per stabilire un altro grande traguardo di questa World Cup, ovvero i pass per i Giochi di Tokyo 2020: le prime 7 squadre saranno qualificate direttamente alle Olimpiadi, mentre in 16 si giocheranno gli altri posti attraverso il Pre-Olimpico.