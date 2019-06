È una giornata importante per l’Olimpia Milano e per tutta la pallacanestro italiana. Ettore Messina, uno dei suoi allenatori più vincenti di sempre, si presenta sulla piazza italiana più prestigiosa e a sua volta vincente. Torna in Italia dopo cinque anni nella NBA, come assistente di Gregg Popovich sulla panchina dei San Antonio Spurs (e una precedente esperienza ai Lakers, con coach Mike Brown). “Io sogno proibito per anni dell’Olimpia Milano per tutti questi anni? A dir la verità non ne sapevo nulla, non ho avuto nessun tipo di contatto in questo periodo”, afferma Messina, che poi mette subito in chiaro il motivo che lo ha spinto a tornare: “Dopo aver fatto l’assistente per 5 anni mi piace l’idea di tornare ad allenare, in prima persona, e la cosa più importante per me è poter lavorare con i criteri giusti e con le persone giuste, quello che penso possa assicurarmi l’Olimpia Milano”. Di cui da oggi è presidente e allenatore e Messina mette le cose in chiaro: “Se la proposta di Milano fosse stata solo per allenare non l’avrei accettata – dice – perché per me invece è fondamentale poter scegliere e coordinare le persone. Sia chiaro, poi io faccio l’allenatore – esattamente come fa Gregg Popovich a San Antonio – ma come lui, io qui voglio avere l’ultima parola sulla firma o sulla cessione di un giocatore e sulle grandi decisioni strategiche”. Schiettezza, sincerità e idee chiare si riflettono anche su un’altra considerazione: “Tutti sanno che avrei voluto raggiungere una panchina NBA e non ci sono riuscito. Mi avrebbe fatto piacere e non lo nascondo, ma voglio assolutamente eliminare l’idea che io sia qui perché sono rimasto male dalla mancata panchina NBA e allora ho scelto Milano. No, non è così. Come è successo quando ho scelto San Antonio (con i vari Gregg Popovich, RC Buford, Manu Ginobili…), oggi ho scelto Milano perché mi dà la possibilità di lavorare con delle persone e con un’organizzazione che mi convincono”. A partire dal suo uomo simbolo, Giorgio Armani: “L’ho incontrato ovviamente, ed è stato un incontro produttivo. È una persona che ha a cuore la società e una persona che ha sempre avuto successo nella sua carriera. Per questo vorrebbe vincere ogni partita, ma ha la classe e lungimiranza per sapere che per vincere ci sarà bisogno di tempo”.