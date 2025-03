Una sconfitta dura da digerire per la Virtus Bologna contro la Stella Rossa. Tanta confusione in campo per le Vu Nere, che subiscono un passivo di 36 punti. Per Bologna è la 9^ sconfitta consecutiva: ora il rischio è di scivolare all'ultimo posto al termine della regular season

Una Virtus sottotono all'Arena di Belgrado perde pesantemente contro la Stella Rossa 52-88 . La squadra di coach Ivanovic parte male, subendo da subito un parziale negativo, con una differenza punti destinata ad aumentare drasticamente. Tanti gli errori, offensivi e difensivi, con una grande difficoltà a creare azioni di squadra lineari. Il digiuno di vittorie nella competizione europea continua a farsi sempre più ampio e pesante, con la 9^ sconfitta consecutiva (la 24^ in totale). Prossimo appuntamento per la Virtus il 28 marzo in casa dell' Alba Berlino (in diretta dalle 20 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW ): nel match di andata le Vu Nere avevano perso al supplementare 88-90, mancando il tentativo di rimonta nei minuti finali con Clyburn.

La cronaca del match

Inizio di partita complicato per la Virtus, che subisce subito un +10 pesante da parte della Stella Rossa: a segno Millerc-McIntyre, Kalinic e Petrusev. Bologna si mette sulla scia della squadra serba, ma il solo Shengelia non basta a ricucire una differenza punti più che pesante. Ci prova Morgan con una tripla, ma Stella Rossa sfrutta ogni singolo giocatore messo in campo: alla fine del 1° quarto 8 giocatori sui 9 entrati sono andati a segno (a eccezione di Dos Santos). La prima frazione termina 28-11, con un +17 da parte di Belgrado.

Continua l'attacco serbo, con un risultato di 40-17 alla metà del 2° quarto che è sinonimo di una grande differenza mentale, oltre che tecnica, tra le due squadre. Stella Rossa sembra essere in grado di mettere dentro qualsiasi tipo di tiro, con un giro di palla molto rapido e una lettura intelligente del gioco difensivo bolognese. Per la Virtus domina invece la confusione, facendo molta fatica a trovare gli spazi offensivi: sono molte le azioni individuali, che nascono soprattutto dall'incapacità di costruire un movimento collettivo di gioco e che portano a tiri forzati ed errori utili alla Stella Rossa per andare in contropiede. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 51-27, con le Vu Nere in grande difficoltà.

Continua la serata difficile della Virtus. Bologna non è presente in campo e lo si nota dall'estrema facilità da parte della Stella Rossa di andare a canestro, portandosi addirittura sul +30. Davidovac e Petrusev sono imprendibili, ma il problema per le Vu Nere continua ad essere la fase offensiva, con l'incapacità di capirsi e di concretizzare uno schema di gioco - i punti conquistati al termine del 3° quarto vengono prevalentemente dalle azioni individuali di Clyburn e Shengelia. La terza frazione di gioco finisce 69-37.

Una sconfitta già pronta per essere servita, con una differenza punti troppo ampia per essere recuperata e con un continuo pressing offensivo da parte di Belgrado che non lascia respirare Bologna. In campo una Stella Rossa pressoché perfetta contro una Virtus fortemente in crisi, con delle percentuali estremamente negative al tiro (18/33 da due, 2/22 da tre). Termina 88-52 una partita che Bologna ha sofferto dall'inizio alla fine, arrivando a subire un passivo di 36 punti.