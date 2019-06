L’Italia lotta come può contro l’Ungheria, riprende la partita e il vantaggio a cavallo dell’intervallo lungo, ma poi si spegne negli ultimi 10 minuti contro delle avversarie più in forma e soprattutto in grado di approfittare delle nostre debolezze. Le magiare tirano 22/28 a cronometro fermo, sfruttano la loro fisicità sotto canestro e a lungo andare mettono alle corde la difesa azzurra (nonostante per oltre tre quarti non vadano mai a segno dalla lunga distanza), con l'Italia che non riesce a trovare mai ritmo e punti in attacco. Le ragazze di coach Marco Crespi infatti fanno enorme fatica a segnare e nell’unico momento di lucidità al tiro sul finire di primo tempo riescono a rimettere il naso avanti sul 26-25 all’intervallo lungo. L’illusione però dura poco e l’Ungheria nel quarto periodo allunga nel punteggio con merito in maniera definitiva grazie a i canestri di Yvonne Turner e Bernadett Hatar – entrambe da 10 punti, con la seconda che aggiunge anche nove rimbalzi – e con i 13 punti di Dorà Horti che sotto il ferro fa la voce grossa e pesare la sua esperienza. Alla sirena finale per le azzurre sono 16 punti di Giorgia Sottana – come al solito, l’ultima ad arrendersi – oltre ai 12 punti e tre triple di una positiva Sabrina Cinili. Grandi difficoltà al tiro invece per Cecilia Zandalasini, che resta oltre 30 minuti sul parquet nonostante il fastidio alla caviglia, tira soltanto 3/17 dal campo, forza in molte situazioni e chiude con 9 punti a segno. Una sconfitta però che non condanna l’Italia, che grazie alla sconfitta della Turchia contro la Slovenia conquista l’aritmetica certezza di passare al barrage di qualificazione per i quarti di finale. Domenica alle 18.30 lo spareggio proprio contro la Slovenia: chi vince si qualifica come seconda nel girone C, chi perde come terza e sarà costretta ad affrontare un'avversaria più complicata tra quelle che verranno fuori dal gruppo D.