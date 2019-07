È il 1999, siamo ad Antibes, Francia. La Nazionale italiana di pallacanestro comincia la sua avventura nel Campionato Europeo con una bruciante sconfitta contro la Croazia, facendosi rimontare 19 punti di vantaggio. Un punto di svolta di quell’esperienza e un momento di grande consapevolezza soprattutto per Carlton Myers, stella di quella squadra, che capisce di non poter fare tutto da solo ma di doversi fidare dei compagni. “Non mi fidavo dei miei compagni, purtroppo. Ero l’artefice della sconfitta e io vivevo le sconfitte in maniera drammatica. Mi sono caricato di responsabilità che invece dovevo condividere” racconta Myers nel trailer di “Parigi 1999 - Vent’anni dopo”, il docu film realizzato da Alessandro Mamoli e Simone Raso sul trionfo degli azzurri. Un progetto innovativo e mai raccontato prima in Italia, una raccolta di testimonianze di chi c’era e di chi ha vissuto l’intera cavalcata azzurra in quell’estate del 1999 - giocatori, allenatori e dirigenti. Un atto di profondo ringraziamento per una squadra che è già parte della storia, ma che a 20 anni di distanza può essere ulteriormente celebrata. Non molti infatti avrebbero immaginato che pochi giorni più tardi quell’Italia sarebbe salita sul tetto d’Europa. Oggi 3 luglio 2019, a 20 anni esatti di distanza dal trionfo di Parigi degli azzurri, è il momento perfetto per ricordare quella fantastica impresa attraverso una tappa fondamentale di un percorso trionfale. Non partendo dalla fine, ma da dove tutto è cominciato.

“Parigi 1999 - Vent’anni dopo” verrà trasmesso dal 23 luglio sui canali di Sky Sport, disponibile anche on demand.