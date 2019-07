Dopo la delusione per la sconfitta di ieri, la Serbia si prende la medaglia di bronzo in una gara dominata dall'inizio alla fine. La resistenza della Gran Bretagna infatti dura solamente un tempo, andando all'intervallo sotto solamente di 7 lunghezze ma crollando nella ripresa, con le serbe che hanno piazzato un parziale di 11-2 per volare via. Grande soddisfazione per la squadra di casa, che torna sul podio a quattro anni di distanza dal successo del 2015 e conquista la seconda medaglia della sua storia.

Primo tempo

Partenza lanciata delle serbe, che dopo l'1/11 da tre punti della partita di ieri contro la Spagna cominciano segnando tre delle prime quattro conclusioni da tre punti salendo sul 15-6 per cominciare la partita. La Gran Bretagna risponde cercando di rimanere a contatto e riportandosi ad un punto, ma una nuova scarica di triple delle padrone di casa rimettono 9 punti di distanza tra le due squadre. Aggrappandosi alle spalle di Temi Fagbenle e ai suoi 14 punti le britanniche sono riuscite a riportarsi fino al -2, ma la Serbia ha poi ripreso 7 lunghezze di vantaggio andando all'intervallo sul 40-33.

Secondo tempo

Nei primi quattro minuti della ripresa la Serbia apre in due la partita, firmando un parziale di 11-2 che indirizza la sfida. Le padrone di casa veleggiano anche sul +20 nel corso del terzo quarto, chiudendo la terza frazione con 22 punti di vantaggio grazie a un eccellente lavoro di squadra (tutte le giocatrici scese in campo sono andate a referto, solo Sonja Petrovic a quota 10). L'ultimo quarto di fatto è pura accademia: la Serbia dilaga nel punteggio fino all'81-55 finale grazie ai 14 punti e 13 rimbalzi di Petrovic e gli 11 di Jovanovic, mentre alla Gran Bretagna non bastano i 23 di Fagbenle.