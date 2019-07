È arrivato il giorno della finale di EuroBasket. Dopo dieci giorni di partite, la finale è la stessa di due anni fa: Francia e Spagna si sono confermate come le due migliori squadre del Vecchio Continente dopo aver superato rispettivamente la Gran Bretagna e la Serbia, giocandosi la medaglia d'oro nella finale di Belgrado. Per la Francia è un'occasione d'oro per vendicarsi di quella che negli ultimi anni è stata una vera e propria bestia nera: sia nel 2013 che nel 2017 infatti le spagnole hanno vinto il titolo in finale proprio contro le transalpine, mentre nel 2015 si erano dovute arrendere davanti alla Serbia. La quarta medaglia d'argento consecutiva sarebbe davvero troppo da digerire per Sandrine Gruda, Marine Johannes e compagne, mentre davanti alle iberiche c'è la possibilità di fare la storia: è dal 1991 infatti che una squadra non vince due titoli consecutivi confermandosi sul trono d'Europa. Una motivazione in più per seguire la sfida in diretta su Sky Sport Arena.

Primo tempo

Partono fortissimo entrambe le squadre ma parte più forte di tutte Marta Xargay, che con tre triple consecutive regala subito il vantaggio alle campionesse in carica sul 13-6. Le spagnole non sbagliano mai dal campo (7/8 dal campo, 17 punti in meno di quattro minuti) e anche in difesa si fanno sentire nei pressi del canestro con una clamorosa stoppata di Ndour su Gruda lanciata in contropiede. La Francia però non si scompone e non appena l'attacco iberico cala di livello quello delle transalpine sale di colpi grazie a Epoupa, riportandosi a -3. Si tratta però solamente di un attimo, perché l'attacco della Spagna torna a macinare punti: grazie alle triple di Ouvina, Ndour e Dominguez infatti le iberiche chiudono a 32 punti nel primo quarto, lasciandone "solo" 21 alle avversarie.

Ogni volta che la Francia prova a riavvicinarsi c'è sempre una giocata di talento o di astuzia che la ricaccia indietro, come la "magata" di Dominguez che rimette il pallone sul fianco di Epoupa voltata di spalle per poi segnare sotto canestro. Al rientro delle titolari però la Spagna riprende completamente il controllo delle operazioni tanto in attacco quanto in difesa, portandosi sul +13 grazie al palleggio-arresto-tiro della veterana Palau. Anche al rientro dal timeout le spagnole sono inarrestabili, allungando fino al +17 prima di andare al riposo con 14 lunghezze di vantaggio sul 50-36.

Secondo tempo

La partenza della Francia è, come prevedibile, arrembante a inizio terzo quarto, cominciando subito con un parziale di 8-2. Ci pensa la solita Xargay a fermarlo con 7 punti in fila e una serissima candidatura al premio di MVP della manifestazione, mentre dall'altra parte la difesa della Spagna continua a fare il suo lavoro rendendo difficile alle avversarie anche solo passarsi il pallone. Il vantaggio delle spagnole torna allora vicino alle 20 lunghezze, con la sola Hartley che sembra in grado di creare qualcosa con il pallone in mano. Nonostante tutti gli sforzi delle francesi, a fine terzo quarto la Spagna è comunque ancora sopra di 14 grazie all'ultimo canestro di Silvia Dominguez allo scadere del cronometro.

Xargay comincia l'ultimo quarto con un'altra tripla "alla Klay Thompson" con il pallone che a malapena transita dalle sue mani prima di finire nel canestro, salendo a 21 punti nella sua clamorosa partita.