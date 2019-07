Tutta la Basketball World Cup su Sky

Saranno 32 le nazionali al via, con prima fase eliminatoria a gironi, otto da quattro squadre ciascuno (dal 31 agosto al 5 settembre); passano al turno successo, anche questo con fase eliminatoria a gironi, le prime due di ogni gruppo (dal 6 al 9 settembre). Le partite secche, quelle a eliminazione diretta, a partire dai quarti di finale. Quella della FIBA Basketball World Cup sarà un’altra grande occasione per tifare Italia, inserita nel Girone D con Filippine, Angola e Serbia, ma anche per vedere all’opera diverse stelle che militano nella NBA americana, con gli Stati Uniti che difenderanno il titolo vinto nelle ultime due edizioni (2010 in Turchia, 2014 in Spagna).

La Basketball World Cup anche sull’all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it, sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, Instagram e Twitter) con #SkyBasketMondiale, sull’App Sky Sport e su Sky Go, con la possibilità di seguire il mondiale in mobilità su tablet, smartphone e pc.

Sui canali Sky Sport e on demand: "Parigi 1999 – 20 anni dopo"

Per iniziare la marcia azzurra di avvicinamento al mondiale cinese, Sky propone uno speciale esclusivo di un’ora dal titolo “Parigi 1999 – 20 anni dopo” che racconta, attraverso la voce dei protagonisti, una delle più grandi imprese della Nazionale italiana di pallacanestro, quella culminata nella vittoria del titolo europeo in Francia. Una pagina memorabile, scritta da un gruppo rimasto nella storia del basket italiano, e dello sport nazionale in generale, guidato da coach “Boscia” Tanjevic, da rivivere già dalla sera del 23 luglio alle ore 21 su Sky Sport Uno e alle 24 su Sky Sport Arena. Altro passaggio mercoledì 24 luglio alle ore 19, ancora su Sky Sport Arena. Il documentario è disponibile anche on demand.