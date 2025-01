Vittoria sofferta e combattuta quella della Virtus Bologna contro il Baskonia: 76-74 . Dopo un primo tempo passato a inseguire il punteggio della squadra avversaria, le Vu Nere hanno rimontanto e ribaltato una situazione di svantaggio, combattendo punto a punto fino alla fine del match. Tante le polemiche per un fallo antisportivo fischiato a Grazulis al termine della partita. La Virtus si è presentata oggi con 11 giocatori: tra i grandi assenti Will Clyburn (resterà fuori un paio di mesi per un problema al piede sinistro), Zizic e Shengelia . Coach Ivanovic , ex della partita, conquista la terza vittoria nelle ultime quattro gare. Le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 proseguono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW : il prossimo appuntamento della Virtus Bologna sarà in casa dello Žalgiris il 15 gennaio alle 19.00.

La cronaca della partita

Un 1° quarto caotico, di assestamento da parte di entrambe le squadre. Pochi rimbalzi per Baskonia e poca costruzione per arrivare al tiro. Per Bologna invece un momento iniziale di confusione offensiva, risolta da Cordinier e Diouf che riportano in parità la situazione. Anche in difesa qualche problema: troppi falli iniziali portano Ivanovic a far rientrare subito Pajola, Polonara e Hackett, quest’ultimo in campo con due falli spesi nel giro di pochi minuti. Tante anche le palle perse che portano rapidamente il Baskonia nella propria metà campo di attacco. Si fa sentire la presenza a rimbalzo però di Diouf: taglia fuori, finta, canestro con fallo, e tiro libero. Nel Baskonia la differenza la fa Samanic, rubando palloni, andando in contropiede e smarcandosi per rimanere più volte completamente solo sotto canestro e lungo l’arco da tre punti. La prima frazione di gioco si chiude 14-20 per la squadra spagnola. Inizia il 2° quarto con i primi 2 punti di Belinelli, non riuscendo però a cambiare l’atteggiamento passivo della squadra. La Virtus soffre in difesa, non riuscendo ad anticipare le uscite degli avversari che si ritrovano spesso soli e liberi per un tiro pulito. In attacco invece ripaga l’intraprendenza di Pollonara con due triple consecutive. Grande canestro di Morgan, su un passaggio di Pajola che nasce però da un ottimo pressing difensivo sugli avversari, costretti a perdere la palla. Baskonia risponde poco dopo con un bell’alley-oop di Hall. Segnale di presenza da parte del Bologna, che si riaggancia alla squadra allenata da Laso andando in spogliatoio 37-38 ancora per la squadra spagnola. Una Virtus diversa, proattiva, quella in campo all’inizio del 3° quarto. Una Virtus che si lascia trascinare da Morgan, artefice di 5 punti in soli 50 secondi. Si ribalta il punteggio, con la squadra di Ivanovic sul +12 a metà di questa frazione di gioco: Bologna sembra aver trovato il suo equilibrio con Pajola, Polonara, Morgan e Grazulis, sia in attacco che in difesa. Reazione però del Baskonia, che si riavvicina alla squadra di casa terminando questo parziale 59-54 per la Virtus. Inizia l’ultimo periodo di gioco, i 10’ più equilibrati della partita. Dopo la rimonta del 3° quarto, Bologna si ritrova nuovamente a combattere punto a punto. Un finale che sembra replicare quello della partita di andata. Tra infortuni e crampi, a 2’ dalla fine la Virtus si trova a +6. Altri minuti di stop a pochi secondi dalla fine: sul contropiede di Grazulis, durante l’atto del tiro in terzo tempo, gli viene fischiato un fallo antisportivo per aver colpito il volto dell’avversario con l’avambraccio. Quella che sembrava essere una azione normale, tecnicamente parlando, ha creato non poche proteste da parte del pubblico e della panchina del Bologna. Nonostante ciò, le Vu Nere portano a casa anche questa partita, vincendo 76 a 74.