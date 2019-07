Parigi 1999: l’estratto sul dualismo Pozzecco-Bonora

Una storia di amicizia prima ancora di un’avventura vincente a livello europeo: l’ItalBasket del 1999 è stata il risultato anche di scelte sapienti e calcolate da parte di coach Tanjevic – come nel caso di Gianmarco Pozzecco e Davide Bonora. Nemici da tempo sul parquet prima di quella spedizione azzurra, finiti non per caso nella stessa stanza a condividere lo spazio e le emozioni. Il primo parla chiaramente di dualismo, il secondo di sana rivalità, ma la sostanza resta quella: due competitor costretti in qualche modo a legare. “No, io in camera con Davide non vado”, è stata la prima reazione di Pozzecco di fronte a quella scelta, rivelatasi poi una delle tante mosse vincenti in quel percorso. “Quella sera lì, la prima assieme, non dormiamo perché da un piccolo spunto iniziamo a parlare e a ricordare fatti e avvenimenti del passato”, sottolinea Bonora. “Per fartela breve, ti dico solo com’è finita: alle sei del mattino eravamo in lacrime a ridere e ti dico che a 20 anni di distanza resta una delle persone che io adoro di più in questo mondo”, chiosa Pozzecco. La forza del gruppo, uno dei segreti di quella squadra e dello speciale su Sky Sport.