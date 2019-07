Intervenuto a Sky Sport 24, il presidente della federazione basket Gianni Petrucci ha parlato del caso legato a Daniel Hackett, che si aggregherà alla nazionale venerdì dopo aver richiesto di arrivare qualche giorno dopo i compagni e, soprattutto, un post polemico sui social domenica sera (poi rimosso) in cui aveva chiesto rispetto. "L’esperienza mi ha insegnato a riflettere molto. Se non fossi stato presidente federale avrei detto cose che un presidente non dovrebbe dire. Ho fatto il buon padre di famiglia, l’uomo che ragiona e fa un passo alla volta. Sono contento se arriva, ci parlerò: peraltro io ho un buon rapporto con lui, non so cosa sia successo. Ho parlato con chi mi sta vicino e il consiglio è stato di ragionare. Mi auguro che arrivi in ritiro, se lo augurano tutti: oggi non voglio fare minacce o ultimatum. Sono affezionato a Daniel Hackett, però è chiaro che ho letto e interpretato cosa ha detto. Mi hanno detto cosa farò: oggi è il buon padre di famiglia".

Petrucci su Hackett: "Perdonarlo? Non sono Gesù Cristo"

Successivamente ha aggiunto all'ANSA: "Sono pronto a perdonare Hackett? Io non sono Gesù Cristo. Sono un peccatore che andrà in Purgatorio e spera di meritarsi il Paradiso. Mi auguro che lui torni sereno e tranquillo. Con lui ho un rapporto particolare nella buona e nella cattiva sorte, ci ho parlato domenica e gli ho concesso, in accordo con il Ct Sacchetti e il capitano Datome, quello che aveva chiesto: non comprendo perché siano uscite quelle frasi, non le commento ma voglio chiarire. Non sono sconvolto, ho la pelle dura e capisco anche i momenti nella vita di una persona. Non penso all'eventualità che lui rinunci al Mondiale".