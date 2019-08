Non è certamente un Meo Sacchetti soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Venezuela. Il Ct della nazionale azzurra ha cominciato annunciando i primi tre giocatori tagliati dal roster, vale a dire Andrea Cinciarini, Michele Vitali e Riccardo Moraschini. Poi è passato ad analizzare le indicazioni emerse dalle tre partite di Verona: "Contro il Senegal non è stata una partita attendibile perché loro erano appena arrivati. Con la Russia abbiamo fatto 30 minuti buoni e 10 veramente male. Oggi non voglio dire che abbiamo fatto peggio, ma non so quanti rimbalzi d’attacco abbiamo concesso loro". Un’indicazione sicuramente negativa in vista dei prossimi impegni, visto che settimana prossima ad Atene gli azzurri affronteranno squadre come Grecia, Serbia (avversaria anche nel girone ai Mondiali) e Turchia: "Se pensiamo di andare a giocare così con squadre più forti e regaliamo tutti questi rimbalzi siamo messi molto male. Dove non arriviamo col fisico dobbiamo sopperire con testa e voglia" ha detto Sacchetti. Il quale infine ha mandato un altro messaggio ai suoi: "Oggi non è stata una bella partita: dobbiamo cambiare registro a livello di atteggiamento. Sembrava che aspettassimo la sirena finale per andare a casa e non mi è piaciuto". Ora gli azzurri si prenderanno una giornata di riposo prima di ritrovarsi lunedì a Roma per la seconda parte della preparazione.