Gravissima perdita per la Serbia: Milos Teodosic molto probabilmente non ci sarà al prossimo Mondiale. Il nuovo playmaker della Virtus Bologna si è infortunato al piede nel corso della partita amichevole contro la Lituania e secondo quanto riportato dal giornalista Varlas Nikos dovrà saltare l'intera rassegna iridata. La federazione serba ha confermato l'infortunio sottolineando come si tratti di fascite plantare, un problema che ha già afflitto Teodosic negli ultimi anni, ma non ha chiuso alla sua partecipazione: "È una nuova lesione alla fascia plantare" ha affermato il dottor Radovanovic, medico della nazionale. "La radiografia è stata effettuata e sono state avviate terapie intensive che verranno eseguite nei prossimi due giorni. Vedremo come il piede reagirà, poi verranno fatti nuovi colpi di controllo e dopo saremo in grado di sapere più precisamente quanto Milos dovrà rimanere fermo". La notizia riguarda da vicino anche la Nazionale italiana, e non solo perché Teodosic giocherà l'anno prossimo alla Virtus: gli azzurri sono infatti nello stesso girone della Serbia, una delle squadre favorite per andare a medaglia, che affronteranno nella terza partita della manifestazione. Notizia doppiamente brutta per coach Sasha Djordjevic, che ieri dopo la gara aveva detto: "Milos ha sentito qualcosa al piede. Spero non sia nulla di terribile, non posso dire di esser calmo. Anzi, sono preoccupato". Djordjevic, infatti, oltre ad allenare la Serbia è anche tecnico della Virtus: per lui l'infortunio di Teodosic è davvero la peggior notizia possibile.