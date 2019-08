Nonostante il maggiore impegno profuso, il Torneo dell’Acropoli si chiude con un’altra sconfitta per l’Italia di coach Meo Sacchetti. A differenza di quanto successo contro Grecia e Serbia questa volta gli azzurri sono rimasti sempre in partita, guidando anche di 13 lunghezze nel corso di un terzo quarto dominato e chiuso sul 26-10. Come successo a Verona contro la Russia, però, l’Italia è completamente crollata nella frazione finale, subendo 24 punti da parte dei turchi e segnandone solo 9, commettendo tantissimi errori al tiro e buttando via palloni banali. Brutti segnali in vista della Cina, visto che per l’Italia si tratta della quarta sconfitta su otto partite disputate in questa estate di preparazione ai Mondiali. La notizia migliore di serata è certamente la prestazione di Alessandro Gentile, autore di 26 punti e di una gara splendida attaccando a ripetizione il ferro (11/14 al tiro), seguito dai 16 punti di un solidissimo Daniel Hackett. Gli azzurri però hanno subito la rimonta turca guidata dai 20 i punti di Cedi Osman, i 16 di Ersan Ilyasova e i 12 di Furkan Korkmaz, soffrendo la pressione a tutto campo della difesa avversaria e la stanchezza della terza partita in tre giorni. Ora il gruppo azzurro volerà a Shenyang dove se non altro ritroverà Danilo Gallinari (e probabilmente anche Gigi Datome) per l’ultimo torneo di preparazione contro Serbia, Francia e Nuova Zelanda prima del debutto del 31 agosto contro le Filippine.