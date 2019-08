Dopo le amichevoli complicate affrontate nel torneo dell’Acropoli, unite alle difficoltà fisiche di parte del roster azzurro, arrivano finalmente delle buone notizie in casa Italia. Danilo Gallinari, costretto a fermarsi dopo le prime settimane di preparazione a causa di un problema all’appendice e rientrato in gruppo soltanto qualche giorno fa, tornerà in campo con quasi una settimana d’anticipo rispetto alla tabella di marcia prefissata. Il lavoro di recupero fatto dal n°8 azzurro doveva portarlo infatti a ritrovare la condizione migliore in vista della sfida contro le Filippine del prossimo 31 agosto – la prima partita ufficiale del nostro girone mondiale. Coach Sacchetti e il suo staff invece proveranno a rimettere sul parquet Gallinari già nel torneo amichevole di Shenyang, che dal 23 al 26 agosto vedrà gli azzurri impegnati contro Serbia, Francia e Nuova Zelanda. L’ultimo test prima di iniziare a fare sul serio, il modo migliore per capire come procede il recupero del n°8 e misurare le ambizioni dell’Italbasket con il suo miglior talento sul parquet.