Il movimento di tiro a cui è attaccata un’intera nazione.

Tuttavia la più grande vittorie della consacrazione di Antetokounmpo deriva proprio dalla sua capacità di dominare il contesto tecnico attorno a lui nella sua interezza, senza dover dipendere dal proprio tiro. Grazie alle sue braccia che sembrano allungabili a piacimento, riesce a minacciare il ferro da distanze proibitive per la maggior parte degli altri giocatori - cosa che non vale solo per la realizzazione. Oltre ad essere stato il terzo miglior realizzatore della lega con 27.7 punti, infatti, Giannis è stato anche il sesto per rimbalzi con 12.5 di media a partita, di cui dieci difensivi, attraverso i quali iniziare immediatamente le operazioni d’attacco, costringendo le difese avversarie a ridisegnare le proprie geometrie.

Dal momento che l’unico giocatore che si è dimostrato in grado di ostacolarlo realmente nel corso dell’ultimo anno, Kawhi Leonard, non sarà presente ai Mondiali, nessuno sembra essere dotato di un antidoto contro la sua strapotenza. Il modo in cui verranno effettuate le rotazioni su Giannis (prepariamoci a vedere la costruzione di veri e propri muri difensivi) determineranno in maniera piuttosto tangibile ogni partita della Grecia, che, proprio come i Bucks, ha cercato di modellare il proprio roster attorno al suo talento

Sulle orme dei Bucks

Al C.T. della Grecia, Thanasis Skourtopoulos, non dev’essere sfuggito che nell’ultima stagione NBA Antetokounmpo ha dimostrato anche di essere anche un giocatore terrificante in situazioni di pick and roll. Per quanto i Bucks ne giochino pochissimi, il greco sfonda il tetto del 96° percentile sia come ball-handler primario (1.12 punti per possesso) che come rollante (1.40), dimostrandosi un’arma troppo micidiale per non essere utilizzata.

Nel corso del torneo di preparazione al Mondiale la Grecia è stata letale nei giochi a due tra Giannis e Nick Calathes, ed è ipotizzabile che anche nelle prossime due settimane si vedranno molte situazioni del genere. La guardia del Panathinaikos è abile nel leggere le letture difensive e reagire di conseguenza, e nonostante non sia un tiratore affidabile (28% da tre sia nei due anni in NBA che nella sua carriera europea) possiede carattere ed esperienza necessarie per punire, specie se lasciato eccessivamente libero.