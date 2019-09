Il calendario delle partite di oggi

In campo: Senegal-Lituania (Gruppo H)

In campo: Grecia-Montenegro (Gruppo F)

In campo: Francia-Germania (Gruppo G)

In diretta ( RACCONTO LIVE ): USA-Repubblica Ceca (Gruppo E) — diretta Sky Sport Arena, commento Ellisse-Soragna

Ore 18.30: Studio World Cup — diretta Sky Sport 24 con Claudia Angiolini e Marco Crespi

La copertura dei Mondiali su Sky Sport

Sky Sport seguirà con una copertura dedicata il cammino della Nazionale. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, che trasmetteranno fino a tre match per ogni giornata delle fasi a gironi, tutti i quarti di finale, le due semifinali, la finale per il 3° e 4° posto e quella per il titolo. Il Mondiale è anche su Sky Sport 24, che garantisce una copertura non stop dell’evento, compreso uno Studio live in onda ogni giorno alle 18.30, sul sito skysport.it, con video, liveblog delle partite degli azzurri, notizie e fotogallery, sui profili Facebook, Instagram e Twitter ufficiali di Sky Sport (#SkyBasketMondiale), sull’App Sky Sport e su Sky Sport WhatsApp. Un Mondiale da vivere su Sky Q, senza dimenticare Sky Go, per seguire gli incontri live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio per i Paesi dell’Unione Europea. La Basketball World Cup è visibile anche in diretta sul servizio in streaming di Sky, NOW TV. Il Mondiale è disponibile su Sky anche via fibra, mentre una selezione delle 34 partite in onda si potrà vedere grazie all’offerta sul digitale terrestre. Per tutte le piattaforme, la competizione sarà visibile agli abbonati al pacchetto Sport.

La "squadra basket" di Sky sarà formata, oltre che dalla coppia Tranquillo-Pessina al seguito degli azzurri, anche da Geri De Rosa e Paola Ellisse, per le telecronache degli altri incontri, affiancati nel commento da Marco Crespi e Matteo Soragna. Presenti anche Francesco Bonfardeci, inviato al seguito della Nazionale, e Alessandro Mamoli, l’uomo Sky “inside the team”, per raccontare quello che accade dietro le quinte del Mondiale. Inoltre, tutti i giorni studi live dedicati su Sky Sport 24 alle 18.30, condotti da Claudia Angiolini, in compagnia di Marco Crespi e Matteo Soragna. E ogni sera un palinsesto dedicato per vivere tutte le emozioni della giornata.