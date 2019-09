Un finale di partita tutt’altro che edificante tra Italia e Angola; una sfida andata ben oltre il normale livello di tensione, nonostante il punteggio non sia mai stato in discussione per oltre 35 minuti. Gli azzurri hanno dominato in difesa e risolto così la pratica in meno di un quarto, mentre gli avversari hanno continuato a giocare con grande intensità – senza risparmiare anche qualche colpo proibito di troppo. Una tensione che è salita nel corso della partita fino ad arrivare all’episodio dell’ultimo minuto di gioco: Gentile dopo l’ennesimo blocco duro spintona il suo avversario diretto, che a quel punto restituisce il favore allontanando da sé il numero 5 dell’ItalBasket. Leonel Paulo poi si è lanciata contro l’azzurro, cercando di colpirlo con una testata: un gesto che a molti ha ricordato quello che Zinedine Zidane aveva riservato a Marco Materazzi durante la finale mondiale del 2006. Per fortuna però il tentativo del giocatore dell’Angola è andato a vuoto, con Gentile rientrato negli spogliatoi per calmarsi e Paulo invece espulso per doppio antisportivo. Una tensione subito scacciata dall’Italia, che guarda ai risultati e soprattutto alla doppia vittoria che garantisce il passaggio del turno.