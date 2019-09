A 48 ore di distanza dalle sfide d’esordio, tornano in campo i primi quattro gruppi del mondiale: la Serbia dopo aver spazzato via l’Angola non rallenta la sua corsa e travolge anche le Filippine, garantendosi così il passaggio del turno assieme all'Italia. Nel girone C la Spagna mette la freccia nel secondo tempo, batte Porto Rico e si prende la vetta del gruppo C in solitaria. La Cina invece incassa una sconfitta pesante all'overtime (e al termine di un finale rocambolesco) contro la Polonia, che compromette non poco il cammino della squadra padrona di casa. Nelle tre gare della mattinata vittoria per il Venezuela contro la Costa D'Avorio nel Gruppo A (87-71) grazie ai 31 punti di Guillent. Serata storica per Luis Scola, che segnando 23 punti con 10 rimbalzi diventa il secondo miglior marcatore nella storia dei Mondiali FIBA alle spalle di Oscar Schmidt: fondamentale il suo contributo nel successo sulla Nigeria (94-81). La Tunisia guidata da Salah Mejri (22 punti con 5 triple) batte l'Iran e coglie la sua prima storica vittoria ai Mondiali. Di seguito il calendario e il racconto del terzo giorno di sfide.