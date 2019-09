Secondo tempo

"History repeats itself", si dice oltreoceano: altro avvio di quarto, altro parziale firmato USA, un 17-2 che porta la selezione a stelle e strisce addirittura sul 73-25. A fermare l'emorragia arrivano i primi due (super spettacolari) punti di Rui Hachimura, che si prende il cuore della difesa USA e va a schiacciare in testa a Myles Turner. L'ex stella di Gonzaga University ne aggiunge altri due subito dopo, ma è ovviamnete troppo poco per pensare di rimettere in partite il suo Giappone: il gioco da tre punti di Derrick White porta il vantaggio americano oltre i 50 punti (+51, 80-29) e allora coach Popovich ne approfitta per provare qualche possesso di zona difensiva che potrebbe tornargli comoda nel resto del torneo. Si allarga ancora il gap alla fine del terzo quarto, chiuso da Team USA sull'84-31 (+53) con cinque giocatori in doppia cifra (Walker, Barnes, Brown, Mitchell e Harris). Il quarto quarto regala uno show personale di Kemba Walker, priam con lo stepback spaccacaviglie e poi con una magistrale conduzione del contropiede conclusa con uno spettacolare assist per Harrison Barnes per il canestro che dà a USA il massimo vantaggio della gara (+58). Quota +60 viene toccata con una spettacolare schiacciata di Jaylen Brown in contropiede, con il povere Joji Taikeuchi che finisce sul poster dalla parte sbagliata, ed è ancora il giocatore dei Celtics a siglare anche il +62 e a prendersi i riflettori degli ultimi minuti, diventando il primo giocatore a toccare quota 20 punti. Alla fine il punteggio è 98-45 per Team USA, con il Giappone che evita il sessantello di scarto grazie ai canestri nei minuti conclusivi di Yudai Baba, che chiude a quota 18. In casa USA ci sono 20 rimbalzi offensivi (contro gli 8 dei nipponici) che portano a un vantaggio di quasi 20 tiri (81-62) nelle conclusioni prese in partita, convertite peraltro con il 63% dal campo.