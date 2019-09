Lo aveva accennato il presidente della FIP Gianni Petrucci ai microfoni di Sky Sport, lo ha confermato davanti le telecamere il diretto interessato. Danilo Gallinari ci sarà al torneo preolimpico del prossimo giugno: una buona notizia al termine di un mondiale che ha lasciato l’amaro in bocca e diversi dubbi – nonostante la vittoria conclusiva con Porto Rico. “Non ci sono dubbi che ci sarò. Adesso la mia testa è totalmente concentrata sulla stagione NBA che sta per partire. Dopo quella per me sicuramente c’è l’appuntamento con il preolimpico”. Dichiarazioni simili a quelle delle scorse ore rilasciate anche da Datome e Belinelli e che fanno ben sperare l’ItalBasket, che vuole in ogni modo tornare sul parquet a Tokyo 2020. Per i prossimi mesi però resterà questa sfida contro il Porto Rico, dalle due facce e dallo scarso significato. “L’inizio è stato davvero critico, brutto. A quel punto era inevitabile dover fare qualcosa, almeno per salvare la faccia. C’era già un bel po’ di amarezza per come sono andate le cose contro la Spagna, era fondamentale finire bene la nostra esperienza mondiale. Gli ultimi due quarti siamo stati bravi”. Bisognerà ripartire da qui dalla prossima estate, anche con Gallinari in squadra.