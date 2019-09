Una partita infinita, che gli azzurri avrebbero voluto chiudere con largo anticipo. Una sfida dai due volti, iniziata in maniera pessima dall’Italia – travolta per 25 minuti da Porto Rico. A metà terzo quarto il punteggio dice +26 per gli avversari di Marco Belinelli e compagni, che si scuotono nell’ultimo quarto d’ora mettendo a posto intensità e difesa. Il parziale nell’ultima frazione è 33-19 in favore dei ragazzi di coach Sacchetti, con Tessitori e Filloy protagonisti della rimonta (+24 e +14 rispettivamente di plus/minus raccolto dalle due riserve che hanno cambiato volto al match). Alla fine l’acuto spetta a Gallinari e Belinelli, in una sfida senza Datome e Gentile per ragioni fisiche: il n°8 chiude con 22 punti, il giocatore degli Spurs con 27 e tante giocate decisive nel finale. L’ultimo minuto di regolamentari però si spegne qualcosa nella testa degli azzurri: Porto Rico ne approfitta e forza così un overtime che nessuno voleva giocare. Lo vince l’Italia, anche se il risultato non conta.