È l’Australia la quarta e ultima semifinalista del Mondiale cinese, lenta per 20 minuti contro la Repubblica Ceca e ben consapevole di essere superiore di un avversario spazzato via dal parquet nel secondo tempo. A guidare le danze ci ha pensato come al solito Patty Mills: è lui a caricarsi sulle spalle l’attacco della squadra dell’Oceania, tirando e segnando tanto quanto il resto dei suoi compagni messi insieme. Dopo l’intervallo lungo per sua fortuna arrivano i rinforzi: Bogut, Dellavedova, Goulding: tutti portano il loro mattoncino per la causa, permettendo all’Australia di piazzare il parziale da 30-18 che chiude il match con dieci minuti d’anticipo. Da sottolineare però l’approccio della Repubblica Ceca: una squadra che non ha mai mollato il colpo, né perso motivazioni in una partita proibitiva sin dalla palla a due. Merito di un Patrik Auda ispirato da 21 punti, 8/11 dal campo e tre triple, a cui si è aggiunto il solito Tomas Satoransky visto in questa manifestazione. Il giocatore NBA della Rep. Ceca ha chiuso con 13 punti, 13 assist e nove rimbalzi, sfiorando soltanto l’impresa di diventare il primo nella storia del Mondiale a chiudere in tripla doppia un match. Vince dunque con merito l’Australia, che resta imbattuta e conquista per la prima volta nella sua storia una semifinale ai mondiali: la prossima avvincente sfida sarà contro la Spagna. Una gara da seguire venerdì 13 sui canali Sky Sport.