Tre indizi fanno una prova e nel caso del Team USA portano all’eliminazione. Un roster quello a disposizione di coach Popovich che aveva fatto storcere il naso a molti dopo le tante defezioni accumulate in un’estate in cui tanti big hanno deciso di rinunciare alla spedizione mondiale. A quello poi hanno fatto seguito la sconfitta in amichevole contro l’Australia e il sofferto successo all’overtime raccolto contro la Turchia - sconfitta per suo demeriti e non per le capacità degli americani. Tutto ha portato alla sfida contro la Francia: una squadra compatta, di talento e profonda. Un avversario diventato insormontabile per una nazionale che non incassava una sconfitta ai mondiali da 13 anni. Dopo 24 vittorie in fila infatti nella competizione, Team USA ha alzato bandiera bianca. Per la seconda volta negli ultimi dieci mondiali dunque, niente medaglia per Team USA (rimasta a secco l’ultima volta nel 2002, 17 anni fa). La prima sconfitta in una gara ufficiale dopo quella incassata nel 2006 contro la Grecia nelle semifinali di un Mondiale che portò almeno al bronzo. Non sono bastati i 29 punti di un ispirato Donovan Mitchell: la sua è la miglior prestazione in tutto il torneo di un giocatore degli Stati Uniti. Buoni per restare in partita fino agli ultimi cinque minuti, non per battere una squadra più forte.