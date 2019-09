Sono stati tre mesi incredibili per Sergio Scariole, che a giugno ha vinto il titolo NBA come assistente dei Toronto Raptors e a settembre il titolo mondiale alla guida della Spagna. Ciò nonostante a tre giorni dal trionfo a Pechino il tecnico bresciano è già al lavoro a Madrid per programmare il futuro della nazionale spagnola, e proprio dagli uffici della federazione ha parlato in esclusiva con Sky Sport. “Di sicuro faccio in modo che l’ispirazione mi colga lavorando” ha spiegato il Ct spagnolo, che ha anche la supervisione e la responsabilità del settore giovanile. “C’è tutta una stagione che deve partire e che culminerà con le Olimpiadi della prima squadra. In questo momento è importante definire gli staff tecnici, il manuale tecnico-tattico e stabilire le date di lavoro di tutte le nazionali giovanili per le competizioni. Essendo per me questa una parte molto importante del mio lavoro, prima di andarmene dalla Spagna [per tornare a Toronto] voglio essere sicuro che le cose vengano messe sul binario giusto”.

Gli incredibili tre mesi tra titolo NBA e trofeo mondiale

Scariolo ha raccontato quali sono state le sue sensazioni dopo un’estate 2019 davvero memorabile: “Questi grandi risultati sono frutto di incastri che vanno nella giusta direzione, di dettagli che possono andare a destra invece che a sinistra. In entrambe le squadre abbiamo avuto un gruppo di giocatori fantastico, che hanno saputo mettere il ‘noi’ davanti all’‘io’, che ha lavorato con serietà e sacrifici importanti, oltre a staff tecnici che hanno fatto il loro lavoro”. Il percorso ovviamente non è stato semplice: “Abbiamo avuto momenti difficili in ogni serie con Toronto e in almeno un paio di partite con la Spagna, tra cui quella con l’Italia e poi la semifinale con l’Australia. Difficile sceglierne due in particolare. Per Toronto direi il tiro di Kawhi Leonard contro Philadelphia in gara-7, un momento di fortuna, ma che poi è la sintesi dello sport: devi avere la forza di recuperare una situazione di punteggio difficile, e noi ci siamo guadagnati la possibilità di prenderci quel tiro. Per quanto riguarda la Spagna il momento che ricorderò sono gli ultimi 4 minuti contro l’Italia sotto di 4 punti: durante il timeout la squadra mi ha dato la sensazione di non essere per nulla impaurita o nervosa, ma voleva solo ascoltare quello che avevo da dire. Sono stati loro a darmi la fiducia di poterla ribaltare anche tatticamente".