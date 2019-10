Basket, 4^ giornata Serie A: Milano cade con Brindisi, Virtus Bologna prima da sola

Seconda sconfitta in quattro partite per la squadra di Ettore Messina, battuta ancora una volta in casa. Sorride Bologna: la Virtus espugna Pesaro e vola in testa da sola, approfittando dell'inaspettata caduta di Sassari, mentre la Fortitudo sconfigge Treviso nel posticipo serale

La Virtus Bologna è la capolista del campionato di Serie A dopo quattro giornate. Gli uomini di Djordjevic hanno trovato una facile vittoria sul parquet di Pesaro, ancora ultima con zero punti al pari di Pistoia. Un successo valorizzato dall'inaspettata sconfitta di Sassari, battuta a domicilio da Trieste con un secondo tempo da 38 punti a 24 per la squadra di Dalmasson. La caduta più rumorosa di giornata è però quella dell'Olimpia Milano, arresasi a Brindisi nonostante la rimonta d'orgoglio nell'ultimo quarto. Per i pugliesi è la prima storica vittoria ottenuta a Milano, ferma a soli 4 punti e con un bilancio stagionale finora in perfetto equilibrio: 3 vittorie e 3 sconfitte, meno di quanto ci si attendeva. Vittorie nette per Brescia, Reggiana e Venezia.

I risultati della quarta giornata

OriOra Pistoia-Virtus Roma 67-81

Banco di Sardegna Sassari-Pallacanestro Trieste 59-65

Umana Reyer Venezia-Acqua San Bernardo Cantù 76-46

Armani Exchange Milano-Happy Casa Brindisi 89-92

Germani Basket Brescia-Dolomiti Energia Trentino 92-66

Grissin Bon Reggio Emilia-Vanoli Cremona 85-71

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Segafredo Virtus Bologna 79-94

Pompea Fortitudo Bologna-Dé Longhi Treviso 77-69

Riposo: Varese

La classifica dopo quattro giornate

Virtus Bologna 8, Dinamo Sassari, Germani Brescia, Fortitudo Bologna, Happy Casa Brindisi 6, Varese, Olimpia Milano, Reyer Venezia, Grissin Bon Reggiana, Dolomiti Energia Trento, Virtus Roma 4, Pallacanestro Trieste, Acqua San Bernardo Cantù, Dé Longhi Treviso, Vanoli Cremona 2, Basket Pesaro, OriOra Pistoia 0