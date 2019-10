Basket, Serie A: Milano cade a Cremona. I risultati della 5^ giornata

Dopo la vittoria in Eurolega ad Atene sul campo del Panathinaikos arriva la terza sconfitta in campionato nelle prime cinque giornate per la squadra allenata da Messina, a cui non bastano i 26 punti di Micov

Sul parquet di Cremona arriva la terza sconfitta, la seconda consecutiva, per l'Olimpia Milano in campionato. Messina, reduce dall'impresa di Atene di tre giorni prima in Eurolega, perde Scola ma ritrova Gudaitis. Decisivo il parziale 10-0 di Cremona a metà del quarto quarto. La partita termina 82-78, con Milano che nel finale ha provato a riprendere la partita grazie a tre palloni consecutivi buttati via da Cremona, che era in vantaggio di 11 a 2' dalla sirena finale. Saunders è stato il protagonista assoluto della vittoria della squadra di coach Sacchetti con 19 punti, 5 rimbalzi, 6 assist e 28 di valutazione. A Milano non bastano i 26 punti realizzati da Micov. Le parole del coach Ettore Messina al termine del match: “Cremona ha meritato di vincere, noi per la terza volta dopo una gara di EuroLeague non siamo riusciti ad avere abbastanza energia e qualità per giocare una buona partita. Mi dispiace per i tanti tifosi venuti da Milano, che ci hanno sostenuto, ma ora possiamo solo chiuderci in palestra a lavorare per migliorare”.

Roma, terzo successo di fila

La Virtus Roma conquista invece la terza vittoria consecutiva battendo 79-65 la Fortitudo Bologna, dopo i successi contro Cremona e Pistoia. Raggiunge quota 6 in classifica Cantù, che si impone in casa 78-72 contro Trento.

I risultati della 5^ giornata

Virtus Bologna-Varese 87-80

Trieste-Brescia 76-74

Treviso-Venezia 90-79

Cremona-Milano 82-78

Roma-Fortitudo Bologna 79-65

Cantù-Trento 78-72

Reggio Emilia-Pistoia 84-72