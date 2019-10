Basket, tutti i risultati della 6^ giornata di Serie A: Milano vince a Roma

L'Olimpia Milano espugna Roma (73-79) e centra il terzo successo nelle prime sei giornate di Serie A. Per la squadra allenata da Messina, reduce dalla vittoria in Eurolega contro il Fenerbahce, ben 5 giocatori in doppia cifra (Tarczewski e Micov 15, Scola 13, Rodriguez 11 e Mack 10) . Nonostante le ottime prestazioni di Alibegovic (15 punti e 8 rimbalzi) e di Jefferson (15 punti e 9 rimbalzi) la Virtus, in vantaggio anche di 16 punti, non ha regalato la gioia dei 2 punti agli 8000 tifosi del PalaEur. Negli anticipi del sabato colpo della capolista Virtus Bologna a Brescia e successi di Trento e Venezia rispettivamente contro Treviso e Cremona. Varese vince in casa contro Brindisi, colpo Reggio a Pesaro e quarto successo in campionato per la Fortitudo Bologna con Pistoia (che resta in fondo alla classifica con Pesaro a quota 0).

Risultati 6^ giornata

Trento-Treviso 76-71

Brescia-Virtus Bologna 80-82

Venezia-Cremona 67-55

Roma-Milano 73-79

Varese-Brindisi 102-78

Pesaro-Reggio Emilia 65-90

Fortitudo Bologna-Pistoia 82-71

Cantù-Sassari

Classifica

Virtus Bologna 12, Sassari 8, Brindisi 8, Fortitudo Bologna 8, Reggio Emilia 8, Varese 6, Brescia 6, Trento 6, Milano 6, Venezia 6, Roma 6, Cantù 4, Trieste 4, Cremona 4, Treviso 4, Pesaro 0, Pistoia 0.