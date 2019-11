Virtus Bologna, è morto l'ex presidente Romano Bertocchi

Lutto nel mondo della pallacanestro italiana: nella notte tra mercoledì e giovedì è morto Romano Bertocchi, 90 anni, presidente della Virtus dal 2004 al 2011. La squadra emiliana "e tutta la famiglia bianconera - si legge sul sito del club - si uniscono al cordoglio per la scomparsa" dell'ex numero uno e presidente di FuturVirtus nonché editore con la rivista 'Bianconero'. "Romano - viene sottolineato - lascia un vuoto difficilmente colmabile, oggi la Virtus perde uno dei suoi simboli". In occasione delle gare in programma nel weekend , la "Virtus Segafredo Bologna - conclude il comunicato sul sito - osserverà un minuto di raccoglimento in ricordo del suo ex presidente e grande tifoso".