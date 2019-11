Serie A, posticipo 8^ giornata: Milano-Pistoia 83-63. Olimpia terza

L'Olimpia Milano vince la sua terza partita consecutiva in campionato (la settima compresa l'Eurolega) e lo fa nel modo giusto, ovvero senza soffrire e senza spremere nessun giocatore contro Pistoia. 83-63 il risultato finale al Forum d'Assago nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A. L'Olimpia non aveva disponibili Arturas Gudaitis e Amedeo Della Valle. Sergio Rodriguez e Luis Scola hanno osservato un turno di riposo. Paul Biligha ha superato quota 1.000 punti segnati in Serie A). Oltre a Nedovic (miglior realizzatore di serata con 19 punti), doppia cifra anche per Mack (12), White e Brooks (10). Pistoia porta quattro uomini sopra quota 10 (Landi 12, Salumu e Wheatle 11, Brandt 10). Con questo successo Milano aggancia Brescia e Sassari a quota 10, alle spalle di Brindisi (12) e della capolista Virtus Bologna ancora a punteggio pieno.