Basket, Serie A: impresa Fortitudo con Milano, Virtus 9 su 9. Risultati 9^ giornata

Ancora un ko per Milano in campionato: la Fortitudo Bologna si impone 85-80. La Virtus non ferma la sua corsa e si conferma a punteggio pieno, vincendo di misura sul campo di Trieste. Sassari, che nell'anticipo aveva sconfitto Reggio Emilia, ha raggiunto al secondo posto Brindisi (che non è scesa in campo nel weekend)