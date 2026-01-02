Altro addio a Trapani: Jordan Ford saluta e va in Turchia al Bahcesehir

Dopo quelli di Amar Alibegovic e Timmy Allen, è il momento di un altro addio in casa Trapani Shark. Jordan Ford, arrivato in Sicilia la scorsa estate dopo una grande stagione disputata a Trento, lascia il club del presidente Valerio Antonini e va ad accasarsi in Turchia al Bahcesehir

A Trapani, in attesa di conoscere quale sarà la decisione del club in merito alla trasferta di Bologna in programma domenica e per cui diverse figure chiave della società, a partire dal presidente Valerio Antonini, hanno minacciato il forfait, continua l’uscita di giocatori dal roster. Ora, dopo Amar Alibegovic e Timmy Allen, è la volta di Jordan Ford. La guardia americana, arrivata in Sicilia la scorsa estate dopo una grande stagione disputata con la maglia dell’Aquila Trento, approda infatti in Turchia. Ford, infatti, è da oggi un nuovo giocatore del Bahcesehir. Ad Annunciarlo è stato proprio il club turco, che, oltre che nel campionato domestico, è impegnato anche in Eurocup.