Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Altro addio a Trapani: Jordan Ford saluta e va in Turchia al Bahcesehir

Serie A

Dopo quelli di Amar Alibegovic e Timmy Allen, è il momento di un altro addio in casa Trapani Shark. Jordan Ford, arrivato in Sicilia la scorsa estate dopo una grande stagione disputata a Trento, lascia il club del presidente Valerio Antonini e va ad accasarsi in Turchia al Bahcesehir

NUOVA STANGATA PER TRAPANI: ALTRA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA

Trapani, in attesa di conoscere quale sarà la decisione del club in merito alla trasferta di Bologna in programma domenica e per cui diverse figure chiave della società, a partire dal presidente Valerio Antonini, hanno minacciato il forfait, continua l’uscita di giocatori dal roster. Ora, dopo Amar Alibegovic e Timmy Allen, è la volta di Jordan Ford. La guardia americana, arrivata in Sicilia la scorsa estate dopo una grande stagione disputata con la maglia dell’Aquila Trento, approda infatti in TurchiaFord, infatti, è da oggi un nuovo giocatore del Bahcesehir. Ad Annunciarlo è stato proprio il club turco, che, oltre che nel campionato domestico, è impegnato anche in Eurocup.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Virtus Bologna-Olimpia Milano dalle 20.30 su Sky

Eurolega

  Arriva il momento dell’attesissimo derby italiano in Eurolega, con Bologna che ospita...

Pozzecco al Galatasaray: ora è ufficiale

Basket

La notizia circolava da qualche giorno, e poco fa è arrivata l’ufficialità: Gianmarco Pozzecco è...

Trapani Shark, altri tre punti di penalizzazione

basket

La Fip ha annunciato altri 3 punti di penalizzazione alla Trapani Shark (che diventano 8 in...

Treviso, è ufficiale: Nicola torna in panchina

Serie A

Cambio in panchina a Treviso, dove per tentare di dare una scossa alla squadra, attualmente...

Milano non fa sconti: Cremona travolta 91-74

Serie A

Milano supera nettamente 91-74 Cremona in uno dei due posticipi della 13^ giornata del campionato...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS