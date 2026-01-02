Ivanovic verso il derby di Eurolega: "Dobbiamo credere alla vittoria con Milano"

Questa sera (20.30, diretta su Sky Sport Basket e NOW) la Virtus ospita l’Olimpia per il primo dei due derby previsti dalla regular season di Eurolega. E secondo il coach delle Vu Nere Dusko Ivanovic sarà fondamentale la fiducia nei propri mezzi e la convinzione di poter battere la storica rivale

Dusko Ivanovic , ormai ampiamente calatosi nel ruolo di guida, anche motivazionale, della Virtus , non ha grandi dubbi alla vigilia della sfida di Eurolega contro Milano . “ Dobbiamo prima di tutto crederci, dobbiamo credere nella vittoria: è esattamente ciò che vogliamo ”. Una vittoria che per Bologna , oltre all’ovvia soddisfazione di battere la storica rivale, significherebbe anche l’aggancio a Milano in classifica e consentirebbe inoltre di rimanere in corsa per un posto al play-in . Ecco perché, in una Virtus Arena che si preannuncia piena in ogni ordine di posto, Alessandro Pajola e compagni non dovranno farsi sfuggire una grande occasione nonostante le assenze pesanti .

Bologna e gli assenti

“Ci aspetta una partita complicata, come sempre accade contro l’Olimpia” ha aggiunto Ivanovic, per poi sottolineare il momento complicato dei suoi. “Non avremo tre giocatori molto importanti, di cui due centri” ha ribadito il coach bianconero, riferendosi alle assenze per infortunio di Carsen Edwards e dei due lunghi Aliou Diarra e Alen Smailagic. Di fronte, però, ci sarà un’Olimpia a sua volta priva di giocatori importanti, a partire da Leandro Bolmaro, ma al di là degli assenti per entrambe le squadre la posta in palio sarà alta e, c’è da scommetterci, dal confronto diretto uscirà una sfida avvincente. L’appuntamento è per le 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.