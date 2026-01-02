Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Ivanovic verso il derby di Eurolega: "Dobbiamo credere alla vittoria con Milano"

Eurolega

Questa sera (20.30, diretta su Sky Sport Basket e NOW) la Virtus ospita l’Olimpia per il primo dei due derby previsti dalla regular season di Eurolega. E secondo il coach delle Vu Nere Dusko Ivanovic sarà fondamentale la fiducia nei propri mezzi e la convinzione di poter battere la storica rivale

VIRTUS-OLIMPIA: IL DERBY ITALIANO IN EUROLEGA È SU SKY SPORT

 

Dusko Ivanovic, ormai ampiamente calatosi nel ruolo di guida, anche motivazionale, della Virtus, non ha grandi dubbi alla vigilia della sfida di Eurolega contro Milano. “Dobbiamo prima di tutto crederci, dobbiamo credere nella vittoria: è esattamente ciò che vogliamo”. Una vittoria che per Bologna, oltre all’ovvia soddisfazione di battere la storica rivale, significherebbe anche l’aggancio a Milano in classifica e consentirebbe inoltre di rimanere in corsa per un posto al play-in. Ecco perché, in una Virtus Arena che si preannuncia piena in ogni ordine di posto, Alessandro Pajola e compagni non dovranno farsi sfuggire una grande occasione nonostante le assenze pesanti.

Bologna e gli assenti

Ci aspetta una partita complicata, come sempre accade contro l’Olimpia” ha aggiunto Ivanovic, per poi sottolineare il momento complicato dei suoi. “Non avremo tre giocatori molto importanti, di cui due centri” ha ribadito il coach bianconero, riferendosi alle assenze per infortunio di Carsen Edwards e dei due lunghi Aliou Diarra e Alen Smailagic. Di fronte, però, ci sarà un’Olimpia a sua volta priva di giocatori importanti, a partire da Leandro Bolmaro, ma al di là degli assenti per entrambe le squadre la posta in palio sarà alta e, c’è da scommetterci, dal confronto diretto uscirà una sfida avvincente. L’appuntamento è per le 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Virtus Bologna-Olimpia Milano dalle 20.30 su Sky

Eurolega

  Arriva il momento dell’attesissimo derby italiano in Eurolega, con Bologna che ospita...

Pozzecco al Galatasaray: ora è ufficiale

Basket

La notizia circolava da qualche giorno, e poco fa è arrivata l’ufficialità: Gianmarco Pozzecco è...

Trapani Shark, altri tre punti di penalizzazione

basket

La Fip ha annunciato altri 3 punti di penalizzazione alla Trapani Shark (che diventano 8 in...

Treviso, è ufficiale: Nicola torna in panchina

Serie A

Cambio in panchina a Treviso, dove per tentare di dare una scossa alla squadra, attualmente...

Milano non fa sconti: Cremona travolta 91-74

Serie A

Milano supera nettamente 91-74 Cremona in uno dei due posticipi della 13^ giornata del campionato...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS