A seguito della penalizzazione di ulteriori tre punti e dei due anni di inibizione per il presidente Antonini, la Trapani Shark ha diramato una lunga nota ufficiale nella quale annuncia ricorsi. "Tutto questo è l’apice di un accanimento sproporzionato e del tutto ingiustificato. Numerosi giocatori stanno esercitando clausole rescissorie: questo ci lascia con soli 7 giocatori e senza allenatori. L'intento è quello di precluderci la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia"

A seguito dei tre punti di penalizzazione e ai due anni di inibizione al presidente Antonini decisi dalla FIP lo scorso 30 dicembre , la Trapani Shark ha diramato una lunga nota ufficiale nella quale spiega la propria posizione e le irregolarità che a suo modo di vedere sono state commesse, annunciando ulteriori ricorsi "che non esiteremo a reclamare senza limiti ed in ogni sede". Trapani contesta la mancata deposizione della motivazione del dispositivo dello scorso 30 dicembre nei tempi previsti. " Tale determinazione danneggia enormemente il Club , atteso che ad oggi il sistema FIP sta deliberatamente impedendo a Trapani Shark di potere proporre reclamo avverso la Decisione del giudizio di primo grado e chiederne la sospensione degli effetti devastanti alla Corte Federale d’Appello" si legge. " Tutto questo è l’apice di un accanimento sproporzionato e del tutto ingiustificato che sta distruggendo la nostra squadra e falsando irreparabilmente l’equità del campionato di Serie A".

Trapani: "Giocatori stanno esercitando clausole, ne abbiamo 7 disponibili"

"Tutto questo non aiuta alla serenità di atleti, staff ed ambiente" continua il comunicato. "A seguito dell’attuale dispositivo del Tribunale Federale e fermo il pregresso blocco dei contratti, numerosi giocatori stanno rappresentando disagio non più tollerabile ed esercitando clausole rescissorie dei rispettivi contratti: Trapani Shark non ritiene leale che ne debbano patire oltre, posto che gli esiti temporanei e le inopinate tempistiche descritte stanno gravemente pregiudicando il regolare proseguimento della loro attività professionale e la prosecuzione al meglio delle rispettive carriere. Questo esodo massiccio ci lascia allo stato con soli 7 giocatori disponibili e senza allenatore, in tutto danno della corretta equità competitiva la partita programmata per Il giorno 4 Gennaio 2026 a Bologna contro la Virtus. […] L’intento è di precludere a Trapani Shark anche la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia meritata sul campo: non possiamo più accettare questa persecuzione, certamente sproporzionata ed irrispettosa di diritti che avrebbero dovuto rimanere anche costituzionalmente inviolabili. Importa meno o quasi zero alla tifoseria ed all’ambiente l’inevitabile e non quantificabile diritto risarcitorio che non esiteremo a reclamarne senza limiti ed in ogni sede. Ne siamo consapevoli e le carte parlano per noi, riteniamo che ne sia assai meno chi sta gestendo in questo modo la vicenda".