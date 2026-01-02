Offerte Sky
Poeta a Bologna con un’idea: "Servirà un’Olimpia solida e concentrata per 40 minuti"

Eurolega

Dopo averla battuta qualche settimana fa in campionato, stasera (20.30, diretta su Sky Sport e NOW) l’Olimpia torna ad affrontare la Virtus nell’attesissimo derby tricolore in Eurolega. E secondo coach Peppe Poeta la chiave per Milano consisterà nel mantenere la massima concentrazione dal primo all’ultimo minuto

VIRTUS-OLIMPIA: IL DERBY ITALIANO IN EUROLEGA È SU SKY SPORT

 

La vittoria in campionato risale giusto a qualche settimana fa, ma per l’Olimpia questa sera sarà tutta un’altra storia. Il successo contro la Virtus, infatti, appare distante non solo perché questa volta saranno gli avversari a giocare in casa, quanto perché la posta in palio è forse ancora più pesante rispetto a quella dello scontro diretto giocato a Milano. È solo una vittoria, d’altronde, a separare le due squadre nella classifica di Eurolega e per rimanere in corsa verso l’obiettivo di un posto al play-in occorre vincereprima di tutto contro una diretta concorrente. Lo sa bene coach Peppe Poeta, che non nasconde le difficoltà a cui i suoi uomini andranno incontro sfidando i campioni d’Italia in carica.

La chiave è la concentrazione

Bologna sul suo campo viaggia con un ritmo da primi posti in classifica” sottolinea Poeta parlando dell’eccellente rendimento interno tenuto dalla Virtus in questa stagione di Eurolega, “la Virtus ha costruito il proprio record prima di tutto sul fattore campo”. Andare a vincere alla Virtus Arena, insomma, sarà un’impresa complicata. “Siamo perfettamente coscienti del fatto che ci servirà una partita solida e un rendimento costante per tutti e 40 i minuti, come sempre d’altro canto quando si gioca su campi così difficili”. L’appuntamento è per le 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

