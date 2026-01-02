Poeta a Bologna con un’idea: "Servirà un’Olimpia solida e concentrata per 40 minuti"

La vittoria in campionato risale giusto a qualche settimana fa, ma per l’Olimpia questa sera sarà tutta un’altra storia. Il successo contro la Virtus, infatti, appare distante non solo perché questa volta saranno gli avversari a giocare in casa, quanto perché la posta in palio è forse ancora più pesante rispetto a quella dello scontro diretto giocato a Milano. È solo una vittoria, d’altronde, a separare le due squadre nella classifica di Eurolega e per rimanere in corsa verso l’obiettivo di un posto al play-in occorre vincereprima di tutto contro una diretta concorrente. Lo sa bene coach Peppe Poeta, che non nasconde le difficoltà a cui i suoi uomini andranno incontro sfidando i campioni d’Italia in carica.