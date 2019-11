Messina, per una volta, ha poco dalla coppia Scola-Rodriguez, così deve arrangiarsi con soluzioni alternative in attacco, restando comunque in partita grazie all'ottimo atteggiamento difensivo e al 44% dalla lunga (48-49 al 24'). Sotto gli occhi di Massimiliano Allegri, l'Efes vola fino al +8 grazie a Micic, ma le prime fiammate della partita del Chacho ricuciono lo strappo (55-57 al 27'). L'Olimpia è palesemente in riserva di energie, ma tiene botta con carattere e coraggio contro una corazzata come quella turca, raccogliendo gli applausi dei quasi 10mila del Forum e arrivando al 30' ancora in vita (60-62). Mack si accende all'inizio dell'ultimo periodo, ma ogni possesso è una battaglia, con l'Efes infallibile dalla lunetta (15/15): si arriva così agli ultimi 5' in perfetta parità, per un mini supplementare che comincia dal 68-68. Si segna pochissimo da entrambe le parti (oltre 3' a secco per i padroni di casa), con Ataman che pesca il jolly quando Larkin piazza 5 punti consecutivi e un assist mortifero. Messina invece perde per falli Nedovic, ma Rodriguez ridà fiato ai suoi (74-77 al 39'): lo spagnolo sbaglia la tripla del pareggio, l'ex Celtics mette in cassaforte la vittoria dalla lunetta, per un finale amaro (76-81) che spegne l'entusiasmo del Forum.



Milano: Rodriguez 11 punti, Micov 10, Nedovic 9

Efes: Larkin 17, Pleiss 14, Singleton 11