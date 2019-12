L'Olimpia Milano non sa più vincere in Europa: la Stella Rossa Belgrado passa al Forum 77-67 nel 12° turno di Eurolega, rifilando il 3° ko consecutivo alla squadra di Ettore Messina, il quarto nelle ultime cinque partite. Senza i due infortunati Gudaitis e Micov, l'AX ha retto nel primo tempo per poi crollare nella ripresa contro la difesa serba (la terza migliore d'Europa), che ha concesso appena 27 punti. Milano paga il pessimo 28% dalla lunga e una partita in cui è riuscita a mandare in doppia cifra il solo Chacho Rodriguez (14 punti e 5 assist). Ancora in difficoltà Luis Scola (6 punti con 3/10 dal campo), mentre cattive notizie arrivano dall'infermeria con il guaio muscolare che ha tolto dal campo nella ripresa anche Nedovic. Milano (7-5 in classifica), incassa il quinto ko di fila contro la Stella Rossa (5-7), che rientra prepotentemente in gioco per un piazzamento playoff. L'AX torna in campo la prossima settimana a Lione contro l'ASVEL, autentica rivelazione di questo inizio di stagione.