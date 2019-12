La Virtus Bologna cade 78-66 sul campo di Cremona e interrompe la serie di 10 vittorie consecutive in campionato: espulso dopo 28' Milos Teodosic. Accorciano in classifica Sassari e Milano. Incredibile rimonta di Treviso con Reggio Emilia

Si ferma a 10 la striscia di vittorie consecutive della Virtus Bologna, che nell'11° turno del campionato di Serie A viene battuta 78-66 da una scatenata Vanoli Cremona. Simbolo della giornata storta delle Vu Nere è l'espulsione (al 28' dopo tecnico e antisportivo) della sua stella Milos Teodosic, limitato dalla difesa di coach Meo Sacchetti ad appena 7 punti con 2/8 dal campo e un solo assist. Vince anche l'Olimpia Milano, che passa con difficoltà in casa dell'ultima in classifica Pesaro per 71-65, con 16 punti e 6 assist del solito Chacho Rodriguez. Accorcia in classifica anche Sassari: la squadra di Pozzecco ha battuto Brindisi 83-77 ed è ora a sole 4 lunghezze dalla capolista Bologna. Successi anche per Brescia, Cantù nel sentito derby con Varese e per Treviso, capace di rimontare 20 punti di svantaggio a Reggio Emilia.