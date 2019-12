Non ha fine la crisi europea dell'Olimpia Milano, che cede 76-67 al Real Madrid nel 14° turno di Eurolega, incassando il 5° stop consecutivo, il sesto nelle ultime sette partite. Al Wizink Center, nella notte del grande ritorno di Rodriguez nella 'casa blanca', l'AX ha pagato ancora una volta il crollo nel terzo periodo e un secondo tempo da incubo, in cui ha messo a segno la miseria di 28 punti. Dopo aver toccato anche il +13 in un primo parziale quasi perfetto, Milano si è spenta sotto i colpi di Randolph (16 punti con 5 triple) e Campazzo (12 assist). Anonimo l'impatto del Chacho Rodriguez, a referto con 6 punti, 2 assist e 3 palle perse, mentre sono risultati inutili i 22 punti di Micov. Il Real (11-3 in classifica) vince così la 13^ partita di fila contro l'Olimpia, che non batte i 'blancos' da ormai più di quindici anni. L'AX (7-7 il record) torna in campo tra meno di 48 ore, quando al Forum arriverà Valencia per un match che diventa fondamentale per il cammino europeo della squadra di Ettore Messina