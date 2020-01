Messina perde presto nella ripresa i suoi due centri Gudaitis e Tarczewski, gravati di 3 falli, con il Pana che ne approfitta per rientrare sul -6 (52-46 al 25'). Il pick and roll dei greci non fa male, l'AX è in fiducia e allunga quando le sue tre stelle sono in panca a rifiatare, trascinata dai vari Biligha, Sykes e Roll (73-57 al 30'), che fanno spellare le mani i 9mila di Assago con la loro energia trascinante. Rodriguez è una sentenza, la difesa di casa annulla o quasi lo spauracchio Calathes, riuscendo così a mantenere un rassicurante vantaggio (80-65 al 33'). L'Olimpia però alza le mani dal manubrio con troppo anticipo, non facendo i conti con i chili di Thomas e con il talento di Fredette, che riportano il Pana in singola cifra di svantaggio a 4' dalla sirena (83-74). Milano però si scrolla di dosso subito la scimmia e con Gudaitis e Sykes rimette le cose a posto (91-74 al 37'), gestendo il vantaggio, seppur con qualche timore di troppo, sino al 96-87 finale, che regala a coach Messina il tanto sospirato riscatto.

Milano: Rodriguez 22 punti, Sykes 17, Moraschini 12, Micov 11

Panathinaikos: Fredette 28 punti, Thomas 15