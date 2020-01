Basket, Serie A: Virtus Bologna vince a Venezia e allunga in vetta

Se qualcuno prima di questa terza giornata di ritorno aveva ancora dei dubbi sulle voglie di arrivare fino in fondo della Virtus Bologna, al calare del sipario questi dubbi sono stati dissipati perché la squadra di Djordjevic è andata a vincere sul campo della Reyer campione in carica 71-83 controllando la partita dal primo all’ultimo minuto. Facile, si potrebbe dire, se sul parquet le responsabilità ce le hanno Markovic e Teodosic, due fenomeni in grado di fare canestro quando conta e di farlo fare agli altri: insieme 28 punti ma soprattutto 16 dei 24 assist totali della squadra che ora vola davanti a tutti staccando di 4 punti Sassari che invece perde all’ultimo secondo la sua sfida casalinga contro Trento, avanti 37-45 nel primo tempo grazie ai canestri di Knox ma poi, nella ripresa raggiunta dai padroni di casa che vanno sull’87 pari con una tripla di Michele Vitali a pochi secondi dalla sirena. Ma la sfida a distanza tra i due fratelli Gentile la porta a casa il più piccolo, Alessandro, assieme alla vittoria guadagnata con una tripla sulla sirena che vale l’87-90. Battaglia all’ultimo canestro anche nella sfida diretta tra terza, Brescia, e quarta, Brindisi che si dividono i primi due quarti e poi cominciano la volata finale con Cain e Abass, 14 punti il primo, 21 il secondo, che danno a Brescia il minimo vantaggio. Ma dall’altra parte Stone, 22, e Banks non ci stanno, firmano il controsorpasso e anche quando Michele Vitali mette la tripla che ridà a Brindisi il vantaggio, ci pensa Brown a chiudere il discorso con l’82-86 finale. Dietro a loro proseguono appaiate in classifica Cremona, che batte Roma 103-92 mettendo 5 giocatori in doppia cifra mettendo in vetrina Happ autore di una doppia doppia da 28 punti e 12 rimbalzi, e Milano che ha la meglio su Trieste 67-85: anche qui 5 uomini in doppia cifra, spiccano i 20 punti di Scola e i 10 con 8 assist del Chaco Rodriguez.

Risultati 20^ giornata

Sassari-Trento 87-90

Venezia-Virtus Bologna 71-83

Reggio Emilia-Cantù 85-73

Cremona-Roma 103-92

Trieste-Milano 67-85

Brescia-Brindisi 82-86