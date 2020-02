Questa volta la rimonta non riesce, l'Alba fugge e va a vincere 102-96. Davanti all'allenatore dell'Inter, Antonio Conte (ricca la delegazione nerazzurra, con Zanetti, de Vrij, Bastoni, Borja Valero e Godin), la squadra di Messina concede addirittura la tripla cifra di punti agli ospiti. Per la prima volta in stagione Milano è fuori dalle prime otto

Con l’obbligo di non perdere punti in casa per rimanere nelle prime otto posizioni che valgono i playoff, Milano affronta i tedeschi dell’Alba, penultimi in classifica, e vive un’altra serata difficile ma questa volta non riesce nella rimonta finale venendo sconfitta 96-102.

L’inizio positivo dell’Olimpia, che vale il +5, è dettato dalle triple segnate da Micov e Scola ma l’Alba ha subito una reazione: parziale di 9-0 e sorpasso firmato da Siva e Mason che mandano i tedeschi al primo riposo avanti 25-27. Nel secondo il duello si sposta oltre l’arco: prima le triple di Micov riportano avanti l’Olimpia poi quelle di Giffey e Sikma firmano un parziale di 10-0 che ridà all’Alba una manciata di punti di vantaggio, annullato però dalle invenzioni di Nedovic che manda le due squadre negli spogliatoi sul 45 pari.

Nella ripresa la sfida ha due protagonisti: Scola per l’Olimpia e Eriksson per l’Alba e il risultato non si sblocca, Crawford entra prepotentemente in partita ma all’ultimo riposo è l’Alba avanti di 2 punti approfittando delle sue difese miste e delle invenzioni di Thiemann. Le trappole difensive proposte da Aito mettono in ansia Milano che non trova conclusioni pulite e l’Alba ne approfitta scatenando Eriksson che porta i suoi a +13 con un parziale di 13-2.

Come contro il Bayern, Milano cerca di accorciare i tempi per mettere insieme un’altra rimonta: il solito Rodriguez la riporta a -4, Micov a -2 ma questa volta non basta. Sikma e Hermansson chiudono il discorso sul 96-102 mettendo per la prima volta in stagione Milano fuori dalle prime otto.