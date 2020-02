La Virtus Bologna batte 75-57 il San Lorenzo de Almagro a Tenerife e si qualifica per la finale della Coppa Intercontinentale, in programma domenica. I 16 punti di Hunter e la doppia doppia di Ricci hanno sopperito alla pesante assenza di Milos Teodosic

La Virtus Bologna si è qualificata per la finale della Coppa Intercontinentale, il trofeo organizzato dalla FIBA che si svolge al Pavillon Santiago Martin di Tenerife. La squadra di Sascha Djordjevic, invitata in quanto vincitrice della Champions League dello scorso anno, ha battuto 75-57 il San Lorenzo de Almagro, qualificato dopo il successo nell'Americas League. Nonostante l'assenza di Milos Teodosic, fermo per un affaticamento muscolare, le Vu Nere non hanno sbagliato contro gli argentini, grazie ai 16 punti di Hunter e alla doppia doppia (10 punti e 10 rimbalzi) di Pippo Ricci. La Virtus attende nella finale di domenica la vincente della seconda semifinale, in cui si affrontano i padroni di casa di Tenerife e i Rio Grande Valley Vipers, squadra campione di G-League affiliata agli Houston Rockets.