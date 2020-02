Tutto facile per l'AX di Ettore Messina, che batte 86-62 i campioni in carica della Vanoli e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia. Alle 20.45 la sfida tra Virtus Bologna e Reyer Venezia (diretta Eurosport 2, canale 211 Sky)

L'Olimpia Milano è la prima semifinalista della Coppa Italia 2020. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, la squadra di coach Ettore Messina ha battuto 86-62 i campioni in carica della Vanoli Cremona nel primo quarto di finale delle Final 8. Milano parte con le marce altissime, tanto che a metà del primo periodo è avanti 20-2. La Vanoli rientra in partita con un controbreak di 11-0, ma paga l'inseguimento dal punto di vista fisico e all'intervallo è sotto 44-31. Cremona le tenta tutte per provare l'aggancio, ma l'Olimpia è attenta in difesa e pronta a punire ogni errore degli avversari: Rodriguez (8 assist) e Tarczewski (14 punti e 9 rimbalzi) trascinano i biancorossi al +20 a metà dell'ultimo periodo, con l'AX che chiude in scioltezza 86-62 e vola in semifinale. Milano riscatta così le cocenti eliminazioni al 1° turno degli ultimi due anni. In doppia cifra per l'Olimpia anche Micov (13), Della Valle (13) e Nedovic (10). Questa sera nella stessa parte di tabellone il secondo quarto di finale tra Virtus Bologna e Reyer Venezia.