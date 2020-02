Italbasket, azzurri nel playground di Napoli dedicato a Kobe Bryant

Italia-Russia in diretta su Sky Sport

"Siamo qui in onore di un grande campione quasi italiano – ha detto il presidente della Fip Gianni Petrucci - in Italia è il primo campo dedicato a Bryant". Gli azzurri non si sono sottratti alle numerose richieste dei ragazzi di avere un autografo o di fare un selfie. "Non mi aspettavo questa accoglienza - ha aggiunto il coach Romeo Sacchetti -. Ho trovato una città che ha fatto passi in avanti, vedo un bel movimento in generale e speriamo che anche in campo sportivo la città possa avere quello che merita". Giovedì 20 febbraio si preannuncia il tutto esaurito al Pala Barbuto: Italia-Russia alle 20.30 in diretta su Sky Sport.