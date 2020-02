L'Italbasket torna in campo per le Qualificazioni a Euro 2021, manifestazione che si giocherà anche a Milano nella prima fase. Proprio per questo motivo, la squadra di coach Meo Sacchetti partecipa 'fuori classifica' alle qualificazioni, essendo ammessa come paese ospitante. L'esordio è fissato per giovedì sera al PalaBarbuto di Napoli contro la Russia (diretta 20.30, Sky Sport Arena), mentre il secondo impegno vedrà l'Italia giocare in trasferta a Tallin contro l'Estonia (domenica ore 18, diretta Sky Sport). Il CT Sacchetti ha optato per tante novità, dovendo comunque fare a meno dei giocatori impegnati in NBA e in Eurolega. Anche per questo motivo, spazio a molti esordienti assoluti e fari puntati su Matteo Spagnolo, classe 2003 in forza al Real Madrid e medaglia di bronzo la scorsa estate a Udine con la Nazionale Under 16. Spagnolo è il secondo atleta sotto i 18 anni convocato nella gestione Sacchetti dopo Nico Mannion nel 2018. Michele Vitali avrà i gradi di capitano, con Ruzzier e Spissu a dividersi in cabina di regia a caccia di quel posto lasciato libero dopo i Mondiali da Daniel Hackett, con vista sul Pre-Olimpico di giugno e su FIBA EuroBasket 2021.