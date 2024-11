Olimpia, notte da leoni: Real Madrid ko 85-76

Notte da sogno per l'Olimpia Milano, che batte 85-76 il Real Madrid e conquista la terza vittoria stagionale in Eurolega. Decisivi i 22 di Dimitrijevic, le triple di Leday e le giocate di Nico Mannion, autore di 11 punti in uscita dalla panchina. Il torneo in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

L'Olimpia Milano si regala una notte da sogno, battendo il Real Madrid 85-76 nell'8° turno di Eurolega. Nella 'Chacho Rodriguez night' brilla la stella di Nico Mannion, arrivato da pochi giorni alla corte di Ettore Messina: l'ex Varese in uscita dalla panchina produce una partita praticamente perfetta (11 punti senza errori e 5 assist), che unita alle serate di grazia di Dimitrijevic (22 punti) e Leday (17 con 3/6 dalla lunga) regalano ai tifosi del Forum la terza vittoria stagionale in Europa, tutte arrivate sul parquet di Assago. L'EA7 (3-5 in classifica) torna in campo martedì 12 novembre in casa dell'Alba Berlino: il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.