Virtus, che cuore: vince 84-77 contro il Maccabi

Finalmente Virtus! Arriva la seconda vittoria delle Vu Nere in Eurolega. Prima di oggi Bologna e Maccabi Tel Aviv si erano affrontate sei volte: 4-2 il bilancio a favore degli israeliani. Oggi però Cordinier, Shengelia, Pajola, Zizic e Clyburn hanno trascinato la Virtus a un risultato diverso. Una Virtus non eccellente, ma in grado di resistere ai tanti tentativi di rimonta, con non poca sofferenza. Il torneo in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Dopo la vittoria dell’Olimpia Milano contro il Real Madrid, arriva anche la vittoria della Virtus Bologna per 84-77 contro il Maccabi Tel Aviv . Una partita in equilibrio, di sofferenza e di cuore: una partita che le Vu Nere hanno vinto soprattutto in difesa, resistendo ai tentativi continui di rimonta da parte del Maccabi. C’era molta tensione per la partita dopo i fatti di Amsterdam, seguiti all'incontro fra l'Ajax e la sezione calcistica della polisportiva israeliana. All’Unipol Arena non ci sono stati però gruppi organizzati di supporter della squadra israeliana . La Virtus Bologna tornerà in campo martedì 12 novembre in casa del Real Madrid (sconfitto dall’ Olimpia Milano nell’8^ giornata di Eurolega ): il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La cronaca del match

La partita inizia con una situazione di equilibrio, rotta solo a 3 minuti dal termine del primo quarto con Cordinier e Clyburn che vanno ad approfittare di una difesa a uomo lenta ad uscire dai blocchi. Al Maccabi non basta Rivero a trascinare la squadra: Bologna termina il primo quarto con il piccolo vantaggio di 25-17. Si riparte con le Vu Nere che per la prima metà del periodo fanno fatica a mettere la palla dentro, sbagliando tanto a rimbalzo e concedendo troppo in difesa. Fortunatamente, la troppa attenzione difensiva del Maccabi su Belinelli lascia tanti spazi liberi e ne approfitta Shengelia con 5 punti di fila che danno la possibilità alla squadra di Banchi di respirare negli ultimi tre minuti del primo tempo. Cambio di strategia in difesa per la Virtus che decide di adottare una copertura a zona che sembra non spaventare però l’attacco di Randolph, che mantiene il Tel Aviv agganciato al Bologna. È Morgan a fare la differenza al termine del primo tempo, riportando a +6 la Segafredo. Il Maccabi ha sempre dovuto inseguire e si chiude infatti 45-39 per le Vu Nere. Si riprende a giocare con un Pajola che troverebbe il modo di passare la palla a un compagno anche al buio. Il problema sono i suoi 4 falli, che portano coach Banchi a metterlo in panchina. La difesa del Bologna però si fa sentire: stoppata di Zizic (14 pt), ripartenza e canestro di Shengelia; recupero palla di Shengelia e contropiede di Clyburn. Ancora una volta, parziale negativo per le Vu Nere (15-16) ma comunque in vantaggio 60-55. Un vantaggio che non fa stare tranquilli: il Maccabi si tiene agganciata alla Virtus, soprattutto grazie ai 21 punti di Randolph. Ma Bologna ha Pajola, e la palla magicamente ricomincia a girare: 10 punti e 6 assist, con 4 falli sulle spalle per l’intera durata dell’ultimo quarto. Il finale è turbolento: a bilanciare i due falli tecnici assegnati al coach Kattash, ci pensa il fallo antisportivo commesso da Belinelli. Ma è sempre Pajola a sistemare la situazione, con un tripla che regala due possessi palla a 36’’ dalla fine con 6 punti di vantaggio. Vince la Virtus Bologna 84-77, con il secondo successo in Europa.