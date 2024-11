Nella serata nella quale è stato inserito nella Hall of Fame dell'Olimpia Milano, Il Chacho Rodriguez ha parlato al pubblico del Forum nell'intervallo della sfida tra la squadra di Messina e il Real Madrid: "È difficile sentirsi a casa quando sei lontano... ma mi avete fatto sentire uno di voi dal primo giorno. Mi sono divertito moltissimo. Vi ringrazio di cuore per l'affetto che mi avete dato. Forza Olimpia. Uno di voi, per sempre"

MILANO-REAL MADRID 85-76: HIGHLIGHTS